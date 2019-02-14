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Фоторепортажи

День всех влюбленных в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фоторепортаж

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:48 блог версия для печати фото

Фото: Валерия Пискунова

14 февраля во многих странах христианского мира празднуется День Святого Валентина, День всех влюбленных. Этот праздник официально не отмечают в Израиле, но накануне 14 февраля магазины традиционно заполняются плюшевыми мишками, сердечками и цветами. Мужчинам в этот день следует не забывать дарить своим подругам алые цветы и шоколадки (спрос на шоколадные изделия в форме сердечек в этот день особенно высок). Обмен "валентинками", открытками с признаниями в любви, также приветствуется.

Иерусалим
Иерусалим
Тель-Авив
Тель-Авив
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