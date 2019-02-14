День всех влюбленных в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Валерия Пискунова

14 февраля во многих странах христианского мира празднуется День Святого Валентина, День всех влюбленных. Этот праздник официально не отмечают в Израиле, но накануне 14 февраля магазины традиционно заполняются плюшевыми мишками, сердечками и цветами. Мужчинам в этот день следует не забывать дарить своим подругам алые цветы и шоколадки (спрос на шоколадные изделия в форме сердечек в этот день особенно высок). Обмен "валентинками", открытками с признаниями в любви, также приветствуется.