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Фоторепортажи

В Москве прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Фоторепортаж

время публикации: 18:42 | последнее обновление: 18:53 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

В четверг, 14 июня, в Москве стартовал чемпионат мира по футболу, игры которого будут проходить в 11 городах России. Финал состоится 15 июля.

Первой игрой финального турнира стал матч между сборными России и Саудовской Аравии. Перед началом матча состоялась торжественная церемония открытия чемпионата.

В церемонии открытия турнира приняли участие президент России Владимир Путин, британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо. Всего в церемонии было задействовано около 800 человек. Alla

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