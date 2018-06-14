В Москве прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Фоторепортаж

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В четверг, 14 июня, в Москве стартовал чемпионат мира по футболу, игры которого будут проходить в 11 городах России. Финал состоится 15 июля.

Первой игрой финального турнира стал матч между сборными России и Саудовской Аравии. Перед началом матча состоялась торжественная церемония открытия чемпионата.

В церемонии открытия турнира приняли участие президент России Владимир Путин, британский певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдо. Всего в церемонии было задействовано около 800 человек. Alla