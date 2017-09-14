Учения ЦАХАЛа "Ор а-Даган": в деревне террористов "Хизбаллы". Фоторепортаж

Фото: пресс-служба ЦАХАЛа

Завершаются крупнейшие за последние 19 лет учения ЦАХАЛа "Ор а-Даган", проходившие в течение 10 дней на севере страны. В этих учениях были задействованы не только солдаты-срочники и кадровые офицеры регулярной армии, но и резервисты. В общей сложности, в учениях участвовали около 30.000 военнослужащих.

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала серию фотографий, сделанных во время учений офицеров-резервистов из 769-й территориальной бригады "Хирам" на базе "Эльяким", где построена модель деревни, контролируемой боевиками "Хизбаллы".