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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 апреля 2020 г., 11:49

Актрисе Эмме Уотсон, "Гермионе" из "Гарри Поттера" – 30. Фотогалерея

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Фото: Getty Images

Эмма Уотсон родилась в Париже, в семье английских адвокатов, выросла в Великобритании. Всемирную славу ей принесла роль юной волшебницы Гермионы в сказочной киносаге о Гарри Поттере. Кроме того, Эмма сыграла еще в 12 фильмах и сериалах, наиболее заметной за последние годы стала главная роль в картине "Красавица и чудовище". Она считается одной из самых богатых и популярных британских актрис.

Эмма Уотсон, Дэниел Рэдклифф и Руперт Гринт. 2000 год Эмма Уотсон. 2002 Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Рэдклифф. 2004 Эмма Уотсон. 2004 Эмма Уотсон. 2006 Эмма Уотсон. Декабрь 2019
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