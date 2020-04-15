Актрисе Эмме Уотсон, "Гермионе" из "Гарри Поттера" – 30. Фотогалерея

Фото: Getty Images

Эмма Уотсон родилась в Париже, в семье английских адвокатов, выросла в Великобритании. Всемирную славу ей принесла роль юной волшебницы Гермионы в сказочной киносаге о Гарри Поттере. Кроме того, Эмма сыграла еще в 12 фильмах и сериалах, наиболее заметной за последние годы стала главная роль в картине "Красавица и чудовище". Она считается одной из самых богатых и популярных британских актрис.