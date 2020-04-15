Актрисе Эмме Уотсон, "Гермионе" из "Гарри Поттера" – 30. Фотогалерея
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Эмма Уотсон родилась в Париже, в семье английских адвокатов, выросла в Великобритании. Всемирную славу ей принесла роль юной волшебницы Гермионы в сказочной киносаге о Гарри Поттере. Кроме того, Эмма сыграла еще в 12 фильмах и сериалах, наиболее заметной за последние годы стала главная роль в картине "Красавица и чудовище". Она считается одной из самых богатых и популярных британских актрис.
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 марта 2017
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// NEWSru.co.il // Досуг // 11 мая 2016
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В "панамском досье" найден офшор актрисы Эммы Уотсон: он был нужен для анонимности