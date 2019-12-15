ХАМАС празднует 32-й день рождения: селфи в никабах и убийственный торт

Фото: Хасан Джэди и Абд Рахим Катиб. Flash90

13-14 декабря в секторе Газы прошли "парады" в честь 32-й годовщины со дня создания "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС).

Как обычно, на этих праздничных мероприятиях звучали призывы к уничтожению Израиля и заверения о готовности к самопожертвованию.

Полиция ХАМАСа разделила группы мужчин и женщин, участвовавших в праздничных маршах. Среди участников "парадов" было множество детей.

ХАМАС (как и "Исламский джихад") был основан в декабре 1987 года при активной поддержке египетских "Братьев-мусульман". На первом учредительном собрании решение о создании этой организации принимали шейх Ахмад Ясин (ликвидирован в марте 2004-го), его помощник доктор Абд аль-Азиз Рантиси (ликвидирован в апреле 2004-го), шейх Салах Шхаде (ликвидирован в июле 2002-го), Мухаммад Хасан Шама (умер в июне 2011-го), доктор Ибрагим аль-Язури, Иса ан-Нашар и Абд аль-Фаттах Духан.