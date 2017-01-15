DreamHack 2017: фестиваль геймеров из книги Гиннеса. Фоторепортаж

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В воскресенье, 15 января, в Лейпциге завершается трехдневный игровой фестиваль DreamHack 2017. Соревнование, проходящее дважды в год, держит мировой рекорд, признанный книгой рекордов Гиннеса, и объединяет тысячи любитилей компьютерных виедо-игр со всей Европы.

В рамках фестиваля проводятся соревнования по крупномасштабным играм по сети, косплею и киберспорту. Многие из участников приходят на DreamHack со спальниками и мягкими ковриками, чтобы иметь возможность отдохнуть, не отдходя от игрового места.