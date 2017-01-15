15 января 2017 г.
последняя новость: 12:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
11:14 Раскопки в Собиборе: украшения узниц, ушедших по "дороге в небо"
10:15 Фестиваль соломенного медведя под Лондоном: проводы зимы. Фоторепортаж
08:53 DreamHack 2017: фестиваль геймеров из книги Гиннеса. Фоторепортаж
07:59 Нежная и откровенная: мода от Альберты Ферретти в Милане. Фоторепортаж
10:14 LA Art Show: современное американское искусство. Фоторепортаж
08:43 Израильский певец и композитор Меир Банай: 1961-2017. Фотогалерея
07:36 "Amaluna" в Лондоне: репетиция цирка дю Солей. Фоторепортаж
08:48 Image Makers Awards: вручение премий стилистам звезд. Фоторепортаж
15:26 Прощание с Рафсанджани в Тегеране. Фоторепортаж
14:38 Реконструкция площади Дизенгоф: Тель-Авив временно остался без поющего фонтана. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Раскопки в Собиборе: украшения узниц, ушедших по "дороге в небо"

время публикации: 11:14 | последнее обновление: 12:04 блог версия для печати фото

Фото: Йорам Хайми. Пресс-служба Управления древностей Израиля

Группа археологов, при участии специалиста из Управления древностей Израиля, провела раскопки в Польше, на территории, где в 1942-1943 годах находился лагерь смерти "Собибор".

В ходе раскопок вдоль так называемой "дороги в небо" (путь от бараков к газовым камерам) были найдены личные вещи и ювелирные украшения узниц этого концлагеря, которые видимо были брошены ими в последние минуты жизни и не были обнаружены охранниками.

В частности, был найден кулон с датой рождения (3 июля 1929 года), владелицей которого предположительно являлась Каролина Коэн из Франкфурта-на-Майне, высланная 11 ноября 1941 года из Германии в минское гетто, а в 1943-м доставленная в "Собибор" (вероятное имя владелицы кулона было установлено по архивам "Яд ва-Шем"). Аналогичный кулон носила в свое время Анна Франк, также родившаяся во Франкфурте на несколько недель раньше Каролины и умершая в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен. В настоящее время историкам известны всего два таких кулона.

Менее чем за полтора года существования, с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года, в лагере "Собибор" были убиты около 250 тысяч евреев. 14 октября 1943-го в "Собиборе" произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти. Руководил восставшими офицер Красной армии Александр Аронович Печерский (умер в 1990 году).

На месте раскопок обнаружены следы механических приспособлений, использованных немцами для ликвидации лагеря. Для сокрытия следов здесь были посажены деревья
На месте раскопок обнаружены следы механических приспособлений, использованных немцами для ликвидации лагеря. Для сокрытия следов здесь были посажены деревья
Кулон с поздравительной надписью и датой, предположительно принадлежавший Каролине Коэн
Кулон с поздравительной надписью и датой, предположительно принадлежавший Каролине Коэн
На обратной стороне кулона - буква ה, окруженная звездами Давида
На обратной стороне кулона - буква ה, окруженная звездами Давида
Стеклянный кулон с металлическим покрытием, на котором изображен Моисей с десятью заповедями
Стеклянный кулон с металлическим покрытием, на котором изображен Моисей с десятью заповедями
Кольцо, обнаруженное в бараке, где срезали волосы узников лагеря смерти
Кольцо, обнаруженное в бараке, где срезали волосы узников лагеря смерти
Кулон с камнями
Кулон с камнями
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 13 апреля 2015 г.
70-летие освобождения Бухенвальда
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 26 января 2015 г.
Дети Освенцима: через 70 лет после освобождения
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 28 апреля 2014 г.
Холокост в Польше глазами немецких офицеров
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 января 2014 г.
Делегация государства Израиль посетила Освенцим







  Рейтинг@Mail.ru  
Воскресенье, 15 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017