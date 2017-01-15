Раскопки в Собиборе: украшения узниц, ушедших по "дороге в небо"

Фото: Йорам Хайми. Пресс-служба Управления древностей Израиля

Группа археологов, при участии специалиста из Управления древностей Израиля, провела раскопки в Польше, на территории, где в 1942-1943 годах находился лагерь смерти "Собибор".

В ходе раскопок вдоль так называемой "дороги в небо" (путь от бараков к газовым камерам) были найдены личные вещи и ювелирные украшения узниц этого концлагеря, которые видимо были брошены ими в последние минуты жизни и не были обнаружены охранниками.

В частности, был найден кулон с датой рождения (3 июля 1929 года), владелицей которого предположительно являлась Каролина Коэн из Франкфурта-на-Майне, высланная 11 ноября 1941 года из Германии в минское гетто, а в 1943-м доставленная в "Собибор" (вероятное имя владелицы кулона было установлено по архивам "Яд ва-Шем"). Аналогичный кулон носила в свое время Анна Франк, также родившаяся во Франкфурте на несколько недель раньше Каролины и умершая в 1945 году в концлагере Берген-Бельзен. В настоящее время историкам известны всего два таких кулона.

Менее чем за полтора года существования, с 15 мая 1942 года по 15 октября 1943 года, в лагере "Собибор" были убиты около 250 тысяч евреев. 14 октября 1943-го в "Собиборе" произошло единственное успешное из крупных восстаний в нацистских лагерях смерти. Руководил восставшими офицер Красной армии Александр Аронович Печерский (умер в 1990 году).