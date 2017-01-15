Фестиваль соломенного медведя под Лондоном: проводы зимы. Фоторепортаж

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В субботу, 14 января, в деревне Уитлси в 120 км от Лондона состоялся старинный праздник Соломенного Медведя (Straw Bear Festival), чья история уходит корнями в языческие обряды. В основу фестиваля, который проводится ежегодно во вторые выходные января, легли сразу несколько древних праздников, один из которых – проводы зимы.

По традиции, в этот день на деревенскую площадь выходят жители, наряженные в медведя. Необычный костюм изготавливается из соломы, которую раньше специально отбирали и сохраняли сразу после сбора урожая. "Медведей" сопровождает "дрессировщик", одетый в аккуратный костюм.