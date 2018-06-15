Маски "Парада гордости" при выключенном цвете. Фотозаметка Дмитрия Брикмана

Фото: Дмитрий Брикман, www.dimabrickman.com

Однажды один тринадцатилетний мальчик спросил у папы: "Зачем люди носят маски?" Мальчику сейчас за пятьдесят. Ответа он не получил до сих пор.

Честно говоря, когда в прошлом году сложилась фото-история под названием "Глаза "Парада гордости" при выключенном цвете", я думал что тема закрыта. Но оказалось ровно наоборот – за раскрывшейся дверью открылась целая анфилада других дверей. И на самой первой из них большими буквами было написано слово "МАСКИ".

Мы все носим в жизни маски – начальник, подчиненный, усталый, жизнерадостный, мудрый, неприступный, непризнанный, счастливый... Их не счесть. Встаем с утра, чистим зубы, одеваемся, причесываемся, надеваем одну из привычных масок и во всем этом выходим в социум. И там встречаемся с другими людьми, прикрытыми другими масками. И нас это не раздражает. Привыкли. Но иногда в ряду знакомых и понятных масок мы вдруг натыкаемся на что-то утрированное, что-то не укладывающееся в разряд привычного. И тогда начинается: "Кошмар! Ужас! Как можно?!" Но ведь это же просто маска. Такая же как на нас. Ну, может чуть более аляповатая. Но маска. И если выключить цвет, то произойдет странное – маска станет полупрозрачной, и под ней появится человек. Со своими страхами, мечтаниями, поисками любви. Со своей, часто очень непростой, судьбой.

"Парад гордости" – это не просто праздник толерантности. Это то место, где владельцы масок обычных и общепризнанных встречаются с владельцами масок необычных. Где они раскланиваются, улыбаются друг другу и имеют возможность друг на друга посмотреть вблизи. И друг друга понять. И очень важно при этом не забывать, что маски надеты и на тех, и на других.

Кстати. Тем тринадцатилетним мальчиком был я.

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