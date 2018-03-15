Первая фабрика роботов-гуманоидов в Турции. Фоторепортаж

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На предприятии Akin Robotics в турецком городе Конья проходят испытания роботы-гуманоиды серий ADA GH5 и ADA Mini, предназначенные для работы в торговых центрах, аэропортах, больницах и домашних хозяйствах.

Эти роботы умеют говорить, слышать, видеть, обонять, распознавать лица, пользоваться интернетом и обрабатывать получаемую информацию.

Для ADA Mini уже гарантировано первое место работы – в информационной службе нового 3-го терминала Стамбульского аэропорта имени Ататюрка, который откроется в конце 2018 года.