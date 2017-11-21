Конец эры Мугабе, диктатора Зимбабве 1980-2017 годов. Фотогалерея

Фото: Getty Images и пресс-служба Кремля

15 ноября 2017 года вооруженные силы Зимбабве взяли под контроль столицу, город Хараре. Президент 93-летний Роберт Мугабе и его жена Грейс были посажены под домашний арест. В настоящее время Зимбабве управляют военные и ранее отправленный в отставку вице-президент Эммерсон Мнангагва, обвинявший жену Мугабе в попытке его отравления.

Армия отрицает, что речь идет о путче.

Роберт Габриэль Мугабе из племени зезуру народности шона пришел к власти в 1980-м, став премьер-министром, а с 1987 года – бессменным президентом Зимбабве (бывшая британская колония Южная Родезия).

Он получил образование в ЮАР и Великобритании. С 1960 года участвовал в политической жизни своей страны, занимая высокие посты в оппозиционных партиях. Был в числе основателей и генсекретарем Зимбабвийского африканского национального союза (ZANU). С 1964 по 1974 год находился в заключении. Вскоре после выхода из тюрьмы стал фактическим вождем ZANU. После его победы на выборах 1980 года Зимбабве было провозглашено независимым государством. Потом была осуществлена кровавая расправа над сторонниками бывшего союзника Мугабе – Джошуа Нкомо, и Зимбабве фактически, превратилось в страну с однопартийной системой. Это позволило Мугабе установить свои порядки и объявить себя президентом в 1987 году.

В начале 2000-х по его указу был начат "черный передел", следствием которого стало бегство из страны почти всех "белых" фермеров. Европейский Союз ввел санкции против властей Зимбабве. Санкции и волюнтаристское руководство страной привело к тяжелейшему экономическому кризису. "Борьба с колониализмом" закончилась для Зимбабве катастрофой.

Роберт Мугабе дружил с Ким Ир Сеном и Фиделем Кастро, пользовался поддержкой СССР и КНР, его кумиром был Мао Цзэдун. Его называли "людоедом" и самым ненавистным государственным лидером, но он сумел удерживать власть в течение рекордных 37 лет.