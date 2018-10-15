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В Хайфе состоялся конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост. Фоторепортаж

время публикации: 07:38 | последнее обновление: 07:38 блог версия для печати фото

Фото: Адас Паруш (Flash90) и Амир Леви (Getty Images)

В воскресенье, 14 октября, в Хайфе состоялся ставший традиционным конкурс красоты среди женщин, переживших Холокост. На этот раз победительницей была объявлена 93-летняя Това Рингер – уроженка Польши, потерявшая родителей, четырех сестер и бабушку в лагере смерти "Аушвиц" (Освенцим).

Самой младшей из двенадцати участниц конкурса в этом году – 74 года.

Первый подобный конкурс был проведен в 2012 году. Тогда сообщение о конкурсе красоты среди переживших Холокост (его также называли конкурсом "Мисс Холокост", по аналогии с другими конкурсами красоты) вызвало неоднозначную реакцию в обществе: на устроителей из организации "Яд эзра ле хавер" посыпался град обвинений в "дурновкусии" и "издевательстве над памятью о трагедии". Однако Шимон Себаг, основатель организации, заявил, что, по его мнению, женщины, пережившие столь страшную трагедию, имеют право на минуты радости, которые подарит им внимание и восхищение зрителей. Первый конкурс, благодаря широкому освещению в прессе, напомнил израильтянам о людях, переживших Катастрофу, среди которых десятки тысяч находятся за чертой бедности.

Организаторам удается сохранять атмосферу праздника и уважения к участницам конкурса.

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