"Взрывы и кровь" в Гринфорде: шоу студии спецэффектов Artem

В четверг, 14 сентября, в Гринфорде, знаменитая британская студия спецэффектов Artem устроила шоу для всех любителей триллеров. В течение без малого тридцати лет Artem обеспечивает кино и телевидение Британии спецэффектами, реквизитом, пиротехникой и многим другим, без чего трудно представить настоящее зрелище.





