В четверг, 14 сентября, в Гринфорде, знаменитая британская студия спецэффектов Artem устроила шоу для всех любителей триллеров. В течение без малого тридцати лет Artem обеспечивает кино и телевидение Британии спецэффектами, реквизитом, пиротехникой и многим другим, без чего трудно представить настоящее зрелище.
15 сентября 2017 г.
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"Взрывы и кровь" в Гринфорде: шоу студии спецэффектов Artem
Пятница, 15 сентября 2017 г.
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