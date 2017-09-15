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"Взрывы и кровь" в Гринфорде: шоу студии спецэффектов Artem

время публикации: 21:32 | последнее обновление: 22:30 блог версия для печати фото

В четверг, 14 сентября, в Гринфорде, знаменитая британская студия спецэффектов Artem устроила шоу для всех любителей триллеров. В течение без малого тридцати лет Artem обеспечивает кино и телевидение Британии спецэффектами, реквизитом, пиротехникой и многим другим, без чего трудно представить настоящее зрелище.



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