Йозефу Ратцингеру, Папе Бенедикту XVI на покое - 90. Фотогалерея

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16 апреля исполнилось 90 лет Йозефу Алоизу Ратцингеру, бывшему Папе Римскому Бенедикту XVI, который более четырех лет назад отрекся от папского престола, после чего на пост главы римско-католической церкви занял Папа Франциск (он на 10 лет младше своего предшественника и отличается более либеральными взглядами).

Бенедикт XVI был самым старшим по возрасту на момент избрания Римским папой за последние почти 300 лет. Формальным основанием для отставки были названы проблемы со здоровьем. Но Ратцингер жив по сей день. Газета La Repubblica утверждала, что Бенедикт XVI принял решение об отречении от престола еще в декабре 2012-го после ознакомления с отчетом трех кардиналов, занимавшихся расследованием дела "Ватиликс".

Добровольное отречение от Святого престола – событие очень редкое (если не считать антипап), хотя Кодекс канонического права предусматривает такую возможность. Первым был Бенедикт IX (1032-1044), вторым – Целестин V (1294), третьим – Григорий XII (1406-1415), четвертым – Бенедикт XVI (2005-2013). По неподтвержденным слухам, Иоанн-Павел II тоже обдумывал такую возможность.

Бенедикт XVI. Краткая биография

По материалам сайтов benediktxvi.ru и "Википедия"

Бенедикт XVI (в миру – Йозеф Алоиз Ратцингер), родился в канун Пасхи 16 апреля 1927 года, в Марктль-ам-Инн (Бавария). Был третьим и самым младшим ребенком в семье комиссара жандармерии Йозефа Ратцингера и Марии Ратцингер. В конце Второй мировой войны был призван на военную службу в подразделение вспомогательного персонала противовоздушной обороны Германии. Участвовать в боях Ратцингеру не пришлось. При приближении американских войск дезертировал, вернулся домой, но вскоре был арестован. Провел несколько месяцев в лагере для военнопленных.

В 1951-м окончил Мюнхенский университет, по кафедре теологии и философии. В июне того же года получил священнический сан. В 1953-м защитил диссертацию по наследию блаженного Августина и вошел в число лучших теологов Германии.

С 1959-го преподавал на кафедре теологии Боннского университета. С 1966-го – главный эксперт в области догматической теологии в университете Тюбинген. Здесь попытался выступить в качестве главного идеологического оппонента леворадикалов в разгар студенческих волнений, охвативших в 1960-е всю Европу. В 1972-м в противовес антиклерикальным изданиям основал теологический журнал "Communio", который существует до сих пор.

В 1997-м стал архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, а вскоре был назначен кардиналом. 30 ноября 2002-го года Ратцингер становится деканом Коллегии кардиналов. Кардинал Йозеф Ратцингер первый Декан Коллегии кардиналов с 1555 года, который был избран Папой Римским. Избрание на пост понтифика состоялось 19 апреля 2005 года.

Ратцингер говорит свободно на немецком, итальянском, латыни, английском и испанском языках, читает тексты на древнегреческом языке и иврите.

В мае 2009 года Бенедикт XVI побывал в Израиле.

В феврале 2013 года отрекся от престола.