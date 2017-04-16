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Фоторепортажи

Coachella 2017: звезды мира моды в океане музыки. Фоторепортаж

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:20 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

14-16 и 21-23 апреля в долине Коачелла (Калифорния) проходит ежегодный музыкальный фестиваль Coachella Valley Music & Arts, считающийся одним из главных и самых массовых событий года в мире современной музыки.

Этот фестиваль любят молодые, прежде всего, за свободу самовыражения. Коачеллу называют "жарким фестивалем": на фоне раскаленных пустынных пейзажей знаменитые музыканты выступают на сцене, а зрители откликаются на музыку танцами, иногда сопровождаемыми стриптизом.

В день открытия фестиваль посетили такие звезды, как Эмили Ратажковски, Тейлор Хилл, Виктория Джастис, Рима Факих, София Карсон, Эльза Хоск, Шанель Иман, Жасмин Тукс, Николь Ричи и многие другие.

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