Благодатный огонь 2017: в Иерусалиме и Вифлееме. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш, Слиман Хадер, Висам Хашламун. Flash90

В субботу, 15 апреля, в Храме Гроба Господня в Старом городе Иерусалима состоялась церемония схождения Благодатного огня, ежегодно проводимая христианами накануне Пасхи. Из храма огонь разнесли по Иерусалиму, некоторые паломники доставили его в соседний Вифлеем, в специальных лампадах огонь отправился в разные страны мира, включая Россию, Украину, Беларусь, Молдову, Армению, Грузию, Болгарию, Польшу, Грецию, Сербию и другие. Церемонию схождения Благодатного огня транслируют многие телеканалы, в том числе ливанские и египетские.

В этом году Благодатный огонь выносили из обновленной Кувуклии.

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