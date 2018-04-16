Акции в США против Трампа и Израиля после удара по Сирии. Фоторепортаж

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14-15 апреля в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и некоторых других городах Америки прошли антивоенные акции, участники которых осуждали нанесение западной коалицией ударов по целям в Сирии.

Среди демонстрантов были этнические сирийцы, выходцы из других арабских стран, представители левых организаций.

Участники маршей несли государственные флаги Сирии и плакаты с надписями "Руки прочь от Сирии!", "Нет войне!", "Нет американским бомбардировкам в Сирии!", "Сирийцы любят Башара", "Скажем нет расизму, скажем нет Трампу" и т.п.

В рядах манифестантов можно было заметить также сторонников северокорейского режима и противников Израиля, которые сочли удар по Сирии в ответ на химическую атаку в Думе подходящим поводом для декларации своих политических воззрений.