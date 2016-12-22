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В Иерусалиме демонстранты потребовали открыть границы Израиля для беженцев из Сирии

время публикации: 16 декабря 2016 г., 13:40 | последнее обновление: 16 декабря 2016 г., 13:45 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

В пятницу, 16 декабря, на Французской площади в Иерусалиме, неподалеку от резиденции главы правительства Израиля, состоялась демонстрация, участники которой требовали, чтобы израильские власти вмешались в ситуацию в Сирии.

Судя по плакатам, участники акции считают, что Израиль должен открыть свои границы для беженцев из Сирии, чтобы не допустить гибели мирных граждан, чтобы предотвратить геноцид. Кроме того, организаторы манифестации призывали правительство Израиля поднять вопрос о проблеме сирийских беженцев в ООН.

Несколько дней назад лидер партии ШАС Арье Дери просил главу правительства Биньямина Нетаниягу настоять на срочном созыве Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Алеппо.

Отметим, что Алеппо находится на севере Сирии, и беженцев из этого города, где в последние месяцы шли тяжелые бои, принимает, в основном Турция, граница которой проходит в нескольких десятках километров от Алеппо.

В настоящее время контроль над Алеппо установили регулярная армия режима Башара Асада, ливанская "Хизбалла" и иранские милиции, действующие при поддержке российской военной авиации. В результате бомбардировок было множество погибших. Как утверждают в минобороны РФ, тысячи жителей города и боевиков оппозиционных группировок, в соответствии с условиями прекращения огня, получили возможность покинуть город.

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