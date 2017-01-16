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"В поисках ускользающей сущности". Онлайн-выставка фотографа Алексея Эвена

время публикации: 07:16 | последнее обновление: 07:43 блог версия для печати фото

Представляем вниманию наших читателей галерею работ израильского фотохудожника Алексея Эвена, alexeiaven.500px.com.

Он рассказывает о себе так: "Фотограф самоучка, инженер-механик по профессии и роду работы, занимаюсь любительской фотографией много лет, с конца 80-х, с перерывами, прошел все технические этапы ч/б фотографии. Постепенно, с приобретением технических навыков, когда почувствовал, что умею обращаться со светом, цветом, композицией, текстурой, и когда уже окончательно понял, что самое интересное для меня в фотографии – это человек и его мир, состояние и настроение, начал активно заниматься портретом и art-nude и попытками совмещать эти жанры. Но самое интересное для меня – это портрет. Человек с его миром, настроением, моментальным состоянием. Последние пару лет я пытаюсь ответить себе на довольно сложный вопрос: возможно ли в фотографическом портрете раскрыть внутренний мир человека? Или же портрет – это только моментальное состояние, настроение, картинка, которую сам человек разрешил увидеть? Может ли быть постановочный портрет личностным, "обнажающим" что-то внутреннее? Как помочь человеку вырваться на мгновение из внешнего мира и сосредоточиться на мире внутреннем? И захочет ли человек показать другим то, что сокрыто в нем? Нужно ли это ему? Важно ли это для настоящего портрета? И в состоянии ли фотограф это почувствовать? На эти вопросы я пытался ответить на семинаре "В поисках ускользающей сущности", который проводил летом в рамках нашей групповой выставки "Человек и его мир". Другое мое направление – постановочные портреты – фантазии, в которых я пытаюсь создать образ, донести какую-то идею".

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