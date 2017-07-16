Израильский город Умм эль-Фахм. Фоторепортаж

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Трое жителей израильского арабского города Умм эль-Фахм – родственники и тезки по имени Мухаммад Джабарин – 14 июля совершили теракт на Храмовой горе в Иерусалиме, убив двух пограничников-друзов.

В домах террористов произведены обыски, их родственники были допрошены.

Жители Умм эль-Фахма жалуются, что в эту субботу в местных магазинах не было евреев, хотя раньше зачастую они приезжали за покупками в шаббат. Многие арабы боятся мести со стороны друзов.

В Умм эль-Фахме, расположенном неподалеку от границы с Палестинской автономией, проживают почти 53 тысячи граждан Израиля. Практически все они – арабы-мусульмане. Средний возраст жителей этого города – около 20 лет, половина горожан – несовершеннолетние. Численность населения Умм эль-Фахма увеличивается на 3% каждый год. Каждая восьмая семья здесь многодетная – от пяти детей и более.

Общий уровень экономического развития города оценивался в два балла по 10-балльной шкале. Средний возраст частных машин в городе – более 11 лет.

Сильное влияние на настроения жителей Умм эль-Фахма оказывает северное крыло "Исламского движения", лидер которого шейх Раэд Салах некоторое время возглавлял местный муниципалитет.

Министр обороны Израиля, лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман неоднократно говорил о целесообразности присоединения Умм эль-Фахма к Палестинской автономии в рамках реализации программы обмена территориями и населением. Эта программа не получила поддержки ни одного из правительств Израиля.