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Побережье Газы: реальность "ближневосточного Сингапура". Фоторепортаж

время публикации: 13:43 | последнее обновление: 14:27 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Перед односторонним размежеванием с Газой летом 2005 года многие израильские политики, поддерживавшие идею Ариэля Шарона, говорили о скором превращении сектора в "ближневосточный Сингапур". О такой возможности в последние несколько лет многократно говорил и противник "размежевания" Авигдор Либерман. Но после вооруженного переворота в июне 2007 года и прихода к власти в Газе террористической организации ХАМАС реальных шагов в этом направлении не делается. Живущая уже 12 лет в режиме блокады Газа находится на грани экономической катастрофы.

Газа, в отличие от всей прочей территории Палестинской автономии, имеет выход к морю. Протяженность морского побережья Газы составляет около 40 километров. Фактически единственным портом остается старый порт города Газа. То, что называют "новым портом" Хан-Юниса, фактически является рыбацким причалом, рядом с которым ХАМАС пытается возводить некие военные инфраструктуры, регулярно разрушаемые ЦАХАЛом.

Рыбная ловля для многих жителей Газы является единственным источником дохода. Но выход в море ограничен из-за морской блокады. ЦАХАЛ, в зависимости от ситуации в сфере безопасности, меняет границы зоны, разрешенной для рыболовства. На прошлой неделе она была фактически сокращена до нуля после ракетных обстрелов израильской территории. Но еще недавно – составляла 15 морских миль.

Пляжи сектора Газы не ухожены – хотя некоторые городские пляжи оборудованы вышками спасателей. Вода около побережья грязная – из-за неработающих очистных сооружений. На многих участках побережья мусор не убирают годами. Сооружений, защищающих от штормов, очень мало, песчаный берег, особенно на юге сектора, постепенно разрушается.

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// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 декабря 2018 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 августа 2018 г.
Либерман: "Газа может стать Сингапуром Ближнего Востока"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 февраля 2017 г.
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