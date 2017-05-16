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Один день Стены Плача: Гройсман, Фридман и Aerosmith. Фоторепортаж

время публикации: 07:22 | последнее обновление: 07:22 блог версия для печати фото

Фото: правительственный портал Украины и Flash90

15 мая Стену Плача в Старом городе Иерусалима посетили премьер-министр Украины Владимир Гройсман и представители украинской правительственной делегации, новый посол США в Израиле Дэвид Фридман, которого сопровождали представители американской дипмиссии, а также знаменитый американский рок-музыкант Стивен Тайлер и другие участники группы Aerosmith.

Израильские СМИ обсуждают один неприятный инцидент, происшедший накануне. Во время подготовки визита президента США Дональда Трампа сотрудники американского консульства попросили удалиться представителей Израиля, заявив, что они не признают израильский суверенитет над Храмовой горой, включая площадь около Стены Плача. "Это не ваша территория, это Западный берег", – сказали американцы. По сообщению Второго канала ИТВ, представители США отказались также координировать с израильтянами порядок освещения визита Трампа к Стене Плача, мотивируя это тем, что речь идет об эпизоде официального визита, имеющем частный характер.

Позже Белый дом принес извинения за этот инцидент.

Владимир Гройсман
Владимир Гройсман
Дэвид Фридман
Дэвид Фридман
Стивен Тайлер
Стивен Тайлер
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