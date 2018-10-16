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На пороге выборов: открылась зимняя сессия Кнессета. Фоторепортаж

время публикации: 11:17 | последнее обновление: 11:17 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

В понедельник, 15 октября, в Кнессете открылась зимняя сессия парламента. По традиции она началась со специального пленарного заседания. На открытии сессии выступили спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, президент государства Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и глава парламентской оппозиции Ципи Ливни. Глава правительства подвел итог тому, что назвал "прекрасным десятилетием " и рассказал об успехах своего правительства. Ципи Ливни заявила, что она предъявляет главе правительства "общественное обвинение" и добавила, что премьер-министр раскалывает общество и несет угрозу демократии.

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