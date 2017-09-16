Актер, секс-символ, боксер. Микки Рурку – 65. Фотогалерея

16 сентября исполняется 65 лет Микки Рурку, американскому актеру и сценаристу, лауреату премий "Золотой глобус" и BAFTA, а также профессиональному боксеру и секс-символу 80-х.

Первая удача пришла к Рурку в 1983 году, когда Фрэнсис Форд Коппола предложил ему роль мотоциклиста в фильме "Бойцовая рыбка", а настоящее мировое признание – спустя три года, после выхода на экраны фильма "Девять с половиной недель". В 1987 году Рурк сыграл одну из своих самых знаменитых ролей – частного детектива Гарри Эйнджела в детективном триллере Алана Паркера "Сердце Ангела".

Вершиной актерского мастерства Рурка большинством мировых кинокритиков была признана роль рестлера Рэнди "Барана" Робинсона в драме Даррена Аронофски "Рестлер".





