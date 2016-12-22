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Фоторепортажи

Папе Римскому Франциску – 80 лет. Фотогалерея

время публикации: 17 декабря 2016 г., 08:53 | последнее обновление: 17 декабря 2016 г., 09:34 блог версия для печати фото

Фото: Википедия, Getty Images, Flash90

17 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения Хорхе Марио Бергольо, Папы Римского Франциска. Он рожился и вырос в Буэнос-Айресе, в семье иммигранта из Италии. После завершения учебы в семинарии в 1958 году вступил в Орден иезуитов. Изучал философию, преподавал в Colegio de la Inmaculada в Санта-Фе и в Colegio del Salvador в Буэнос-Айресе. В 1969 году архиепископ Рамон-Хосе Кастельяно посвятил его в сан священника. В 1973-1979 годах был главой Ордена иезуитов в Аргентине. С 1980 по 1986 год занимал пост ректора семинарии в Сан-Мигеле. Завершил работу над докторской диссертацией в Германии и вернулся в Аргентину, служил в Кордобе.

В 2001 году Папа Римский Иоанн-Павел II произвел Хорхе Бергольо в кардиналы. По некоторым данным, на выборах понтифика в 2005 году Бергольо занял третье место на голосовании, по итогам которого Папой Римским был избран кардинал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI.

После отречения Бенедикта XVI от папского престола 13 марта 2013 года Хорхе Марио Бергольо был провозглашен Папой Римским. Он взял себе имя Франциск (Франциск I).

Хорхе Марио Бергольо стоит во 2 ряду, 4-й слева, 1948 год
Хорхе Марио Бергольо стоит во 2 ряду, 4-й слева, 1948 год
Епископ Бергольо, 2008 год
Епископ Бергольо, 2008 год
Х. М. Бергольо на встрече с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, 2010 год
Х. М. Бергольо на встрече с президентом Аргентины Кристиной Фернандес де Киршнер, 2010 год
Папа Римский Франциск. 13 марта 2013 года
Папа Римский Франциск. 13 марта 2013 года
Папа Римский Франциск в комплексе "Яд ва-Шем". Иерусалим, май 2014 года
Папа Римский Франциск в комплексе "Яд ва-Шем". Иерусалим, май 2014 года
Папа Римский Франциск целует руку еврею, пережившему Холокост. Иерусалим, май 2014 года
Папа Римский Франциск целует руку еврею, пережившему Холокост. Иерусалим, май 2014 года
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