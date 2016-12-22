Папе Римскому Франциску – 80 лет. Фотогалерея

Фото: Википедия, Getty Images, Flash90

17 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения Хорхе Марио Бергольо, Папы Римского Франциска. Он рожился и вырос в Буэнос-Айресе, в семье иммигранта из Италии. После завершения учебы в семинарии в 1958 году вступил в Орден иезуитов. Изучал философию, преподавал в Colegio de la Inmaculada в Санта-Фе и в Colegio del Salvador в Буэнос-Айресе. В 1969 году архиепископ Рамон-Хосе Кастельяно посвятил его в сан священника. В 1973-1979 годах был главой Ордена иезуитов в Аргентине. С 1980 по 1986 год занимал пост ректора семинарии в Сан-Мигеле. Завершил работу над докторской диссертацией в Германии и вернулся в Аргентину, служил в Кордобе.

В 2001 году Папа Римский Иоанн-Павел II произвел Хорхе Бергольо в кардиналы. По некоторым данным, на выборах понтифика в 2005 году Бергольо занял третье место на голосовании, по итогам которого Папой Римским был избран кардинал Йозеф Ратцингер, взявший имя Бенедикт XVI.

После отречения Бенедикта XVI от папского престола 13 марта 2013 года Хорхе Марио Бергольо был провозглашен Папой Римским. Он взял себе имя Франциск (Франциск I).