Третий митинг против "коррупции в институтах власти" в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Мирьям Альстер (Flash90), Шмуэль и Хава Ретро

Вечером в субботу, 16 декабря, в Иерусалиме и в Тель-Авиве состоялись очередные, третьи по счету митинги протеста против того, что организаторы называют коррупцией в институтах власти.

В демонстрации, состоявшейся на бульваре Ротшильда и около театра "Габима" в Тель-Авиве, приняли участие более десяти тысяч человек. В аналогичной демонстрации в Иерусалиме приняли участие по оценкам организаторов примерно 350 человек.

Напомним, что в аналогичной акции неделю назад участвовали в Тель-Авиве десятки тысяч человек (организаторы заявляли о 60.000 участниках). Тогда же организаторы протестов под лозунгами "против коррупции в институтах власти" – "за юридическую справедливость" прогнозировали, что 16 декабря в демонстрации примут участие около 100 тысяч человек.