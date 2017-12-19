Акции протеста в Германии: "Иерусалим - столица Палестины". Фоторепортаж

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После того, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в Германии начались акции протеста, организованные местной мусульманской общиной и левыми движениями. 16 декабря очередная такая массовая манифестация прошла во Франкфурте-на-Майне. Ранее акции проводились в Берлине и других немецких городах. В них участвуют, как палестинские арабы, проживающие в Германии, так и представители других мусульманских диаспор, в том числе из Турции и Ирака, а также беженцы из стран исламского мира.

Произраильские акции в эти дни также проходят в Германии. Но они, как правило, менее массовые.

Отметим, что власти Германии не поддержали инициативу Трампа по признанию Иерусалима израильской столицей. Хотя заявления германского МИДа носили нейтральный характер.