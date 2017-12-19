18+
19 декабря 2017 г.
последняя новость: 17:39
Отказ от стейка изменит климат
Гузеева удивила поклонников
Смартфоны опасны для здоровья
Рождественский творожный штоллен
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:32 Свечи и ретро-автомобили: Ханука на пожарной станции. Фоторепортаж
11:18 Морпехи Кореи и США провели учения в снегах Пьонгчанг-гана. Фоторепортаж
08:46 Церемония сама в Стамбуле: танец, обращенный к основателю суфизма. Фоторепортаж
21:18 Festa della Danza: танцевальный фестиваль от Бланки Ли. Фоторепортаж
20:35 Рождественская ярмарка во Франкфурте: вопреки террору. Фоторепортаж
09:47 Акции протеста в Германии: "Иерусалим - столица Палестины". Фоторепортаж
06:56 Третий митинг против "коррупции в институтах власти" в Тель-Авиве. Фоторепортаж
16:33 Вторая "пятница гнева": теракт возле Рамаллы и беспорядки в Иерусалиме. Фоторепортаж
14:11 Bkitzer: израильский ресторан в Алма-Ате. Фотоистория Хаято Мацумото
16:51 "Псевдоарабы" задерживают зачинщиков беспорядков около Рамаллы. Фоторепортаж
гЮЦПСГЙЮ...
Фоторепортажи

Акции протеста в Германии: "Иерусалим - столица Палестины". Фоторепортаж

время публикации: 17 декабря 2017 г., 09:47 | последнее обновление: 17 декабря 2017 г., 10:16 блог версия для печати фото

Фото: Т.Лохнес и Ш.Гэллап. Getty Images

После того, как президент США Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля, в Германии начались акции протеста, организованные местной мусульманской общиной и левыми движениями. 16 декабря очередная такая массовая манифестация прошла во Франкфурте-на-Майне. Ранее акции проводились в Берлине и других немецких городах. В них участвуют, как палестинские арабы, проживающие в Германии, так и представители других мусульманских диаспор, в том числе из Турции и Ирака, а также беженцы из стран исламского мира.

Произраильские акции в эти дни также проходят в Германии. Но они, как правило, менее массовые.

Отметим, что власти Германии не поддержали инициативу Трампа по признанию Иерусалима израильской столицей. Хотя заявления германского МИДа носили нейтральный характер.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Пресса // 12 декабря 2017 г.
Die Welt: Зависть мусульман к евреям принимает дикие формы
// NEWSru.co.il // В Израиле // 7 декабря 2017 г.
Израиль приветствует заявление Трампа, мусульманский мир возмущен







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 19 декабря 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017