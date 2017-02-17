17 февраля 2017 г.
последняя новость: 12:27
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:02 Swimsuit 2017: презентация Sports Illustrated. Фоторепортаж
11:53 "I Am an Immigrant": финал недели моды в Нью-Йорке. Фоторепортаж
07:32 Визит Нетаниягу в США: протесты ортодоксов и пропалестинских активистов. Фоторепортаж
10:59 Дни страха в Калифорнии: плотина на озере Оровилл выдержала напор воды. Фоторепортаж
09:23 Мода Дня влюбленных в Нью-Йорке: шляпа из презервативов и другие новинки. Фоторепортаж
14:32 Экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу – 75. Фотогалерея
12:20 Лауреат "Оскара" приняла участие в показе интимной коллекции для переживших мастэктомию
07:41 Grammy 2017: триумф Адель и лучшие эпизоды. Фоторепортаж
12:55 Цветущие анемоны около границы с Газой. Фоторепортаж
09:19 "Модные" выходные в Нью-Йорке: черти, киборги и дочь президента. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Swimsuit 2017: презентация Sports Illustrated. Фоторепортаж

время публикации: 09:02 | последнее обновление: 09:41 блог версия для печати фото

Фото: Николас Хант и Илья Савенок. Getty Images

Вечером 16 февраля в Нью-Йорке состоялась презентация ежегодника Swimsuit 2017 журнала Sports Illustrated.

Главной героиней вечера была 24-летняя американская модель Кейт Аптон, фотография которой украсила обложку этого ежегодника.

Кейт Аптон стала шестой супермоделью в истории Sports Illustrated Swimsuit, которая попадала на обложку три раза. Кроме нее, в прошлые годы этой чести удостаивались чешка Даниэла Пештова, австралийка Эль Макферсон, американки Кэти Айрленд, Шерил Тигс и Кристи Бринкли (она успела побывать на обложке пять раз и снялась для номера 2017 года в возрасте 63 лет).

Аптон известна своим увлечением конным спортом, танцами и боевыми искусствами. Она также участвует в общественном движении по оказанию помощи домашним животным.

На презентации также присутствовали модели, снимавшиеся для ежегодника: Крисси Тейген, Нина Агдаль Вита Сидоркина и другие. Особое внимание было привлечено к гимнастке из сборной США, чемпионке мира и Олимпиад, Эли Райсман. Посетил мероприятие и известный певец Джон Ледженд – муж Крисси Тейген.

Кейт Аптон
Кейт Аптон
Вита Сидоркина
Вита Сидоркина
Нина Агдаль
Нина Агдаль
Кейт Бок
Кейт Бок
Маккенна Беркли и Анна де Паула
Маккенна Беркли и Анна де Паула
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 17 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017