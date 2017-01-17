Закрывается главный цирк Америки. Ringling Bros. circus: 1881-2017. Фотогалерея

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В мае 2017 года прекращает свое существование "Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли" – главный цирк Америки.

Решение было принято по экономическим соображениям: популярность цирковых представлений в последние десятилетия упало, содержание труппы и животных стало невыгодным.

Свою роль сыграли и защитники прав животных, публиковавшие видеозаписи жестоких дрессировок, из-за которых в 2015 году Ringling Bros. circus отказался от номеров со слонами.

"Цирк братьев Ринглинг, Барнума и Бейли" имеет почти 150-летнюю историю. Формально цирк в нынешнем виде существует 146 лет, с тех пор, как в 1881 году на свет появилось "Лучшее шоу на Земле Барнума и Бейли", возникшее в результате слияния цирка Барнума и Джеймса Бейли. Впрочем, диковинные шоу Барнума радовали американцев еще в 50-60-х годах XIX века. Славу цирку Барнума и Бейли принесли, прежде всего, дрессированные слоны. Имя первого из них – слона Джамбо – стало нарицательным. Братья Ринглинг стали совладельцами в 1907 году, а в конце 20-х выкупили долю Барнума и Бейли. В 1967 году цирк приобрела семья Фелд, но название при этом не менялось. Ирвин Фелд пригласил немецкого дрессировщика Гюнтера Гебеля-Уильямса, работавшего с лошадьми, слонами, тиграми, львами, леопардами, пантерами, зебрами. Позже Фелды открыли школу для клоунов. В 80-е годы в цире стали работать китайцы. Цирк гастролировал по всей Америке и за рубежом.

В январе 2017-го было объявлено о скором закрытии цирка.