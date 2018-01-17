IPRED V: Службы спасения Израиля отработали сценарий мега-теракта на стадионе. Фоторепортаж

Фото: пресс-служба МАДА

Сотни экспертов из 30 стран наблюдали 17 января за учениями Службы тыла и спасательных служб, которые проходили в Петах-Тикве. Этими учениями закончилась Международная конференция по подготовке системы здравоохранения и служб ЧС к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. Конференция IPRED проводилась в Израиле пятый раз.

В ходе учений отрабатывались действия всех служб во время чрезвычайного происшествия с большим количеством жертв. Согласно отрабатываемому сценарию, во время массового мероприятия на стадионе в Петах-Тикве террористы открыли огонь по зрителям, привели в действие взрывные устройства и совершили нападения с ножами.

В ходе этих учений чрезвычайные и спасательные службы продемонстрировали этапы принятия решений в чрезвычайной ситуации, рассмотрели, какие могут возникнуть проблемы в ходе масштабной операции по устранению последствий ЧП, а также отрабатывалась координация действий между различными службами.