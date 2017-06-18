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Фоторепортажи

"Наша вера искажена". В Кельне прошел марш "Мусульмане против террора". Фоторепортаж

время публикации: 17 июня 2017 г., 17:54 | последнее обновление: 17 июня 2017 г., 21:16 блог версия для печати фото

Фото: Саша Шуэрманн. Getty Images

Более 10 тысяч человек приняли участие в марше "Мусульмане против терроризма", прошедшем в субботу, 17 июня, в Кельне. Организаторы марша, общественное движение NichtMitUns, заявило, что все чаще террористы оправдывают свои действия принадлежностью к исламу, поэтому мусульманам следует сказать свое слово.

"Наша вера осквернена, оскорблена и искажена. Давайте поставим мощный заслон насилию и террору", - призывает NichtMitUns. Идея марша была подхвачена несколькими известными политиками и десятками организаций. Тем не менее, одно из крупнейших объединений мусульман Германии, Турецко-исламский союз, представляющий более 900 мусульманских общин по всей стране, отказался от участия в марше.

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