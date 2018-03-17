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80 лет со дня рождения легендарного Рудольфа Нуреева. Фотогалерея

время публикации: 15:12 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото

17 марта легендарному артисту балета Рудольфу Нурееву могло бы исполниться 80 лет.

Нуреев родился в поезде, направлявшемся во Владивосток, между Иркутском и Слюдянкой. Вырос в Уфе, куда в 1941 году была эвакуирована из Москвы его мать. В 1955 году был принят в Ленинградское хореографическое училище. В 1958 году дебютировал на сцене Театра оперы и балета имени С. М. Кирова.

16 июня 1961 года, находясь на гастролях в Париже, Нуреев отказался вернуться в СССР, став первым среди советских артистов "невозвращенцем". Выступал по всему миру чрезвычайно интенсивно, только в 1975 году – не менее трехсот раз. С 1983 по 1989 год был директором балетной труппы парижской Оперы.

В 1987 году смог получить разрешение на въезд в СССР, чтобы проститься с умирающей матерью – виза была дана на 72 часа.

6 января 1993 года, в возрасте 54 лет, Нуреев скончался от осложнений СПИДа. Похоронен на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.



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