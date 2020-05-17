"Проголосовали ногами": в субботу тысячи израильтян пришли на пляжи. Фоторепортаж

Фото: Мирьям Альстер. Flash90

В субботу, 16 мая, на фоне очень жаркой и сухой погоды тысячи израильтян, несмотря на запреты, связанные с режимом общего карантина, отправились на пляжи Средиземного моря.

Министерство здравоохранения и министерство внутренних дел ранее заявляли, что официально купальный сезон начнется 20 мая. В минздраве подчеркивали, что правительство пока не отменяло запрет на пляжный отдых. Муниципалитеты приморских городов утверждали, что выполняют распоряжения минздрава. Но уже на прошлой неделе в мэрии Тель-Авива предупреждали, что в условиях такой жаркой погоды невозможно остановить поток людей, которые придут к морю. Заместитель тель-авивского мэра в эфире радиостанции "Кан Бет" говорил: "Люди проголосуют ногами, несмотря на запреты". Предсказание сбылось: на всех тель-авивских (и многих других) пляжах в субботы было множество людей, которые не соблюдали ни "социальную дистанцию", ни предписание носить защитные маски. Муниципальные инспекторы и полицейские их не штрафовали.