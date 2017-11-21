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10:29 Знаменитому кинорежиссеру Мартину Скорсезе - 75. Фотогалерея
Фоторепортажи

Знаменитому кинорежиссеру Мартину Скорсезе - 75. Фотогалерея

время публикации: 17 ноября 2017 г., 10:29 | последнее обновление: 17 ноября 2017 г., 11:30 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

17 ноября исполнилось 75 лет знаменитому американскому кинорежиссеру Мартину Скорсезе, создателю таких фильмов, как "Алиса здесь больше не живёт", "Таксист", "Бешеный бык", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Последний вальс", "Последнее искушение Христа", "Мыс страха", "Казино", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Хранитель времени", "Волк с Уолл-стрит" и многих других.

Мартин Чарльз Скорсезе родился в Нью-Йорке 17 ноября 1942 года, в семье католиков, выходцев из Италии. В детстве он собирался стать священником, но увлекся кино и выбрал кинематографическую карьеру. В 1964-м Мартин окончил Нью-Йоркский колледж наук и искусства. После службы в армии снял несколько короткометражных фильмов. В 1967-м выпустил свой первый полнометражной фильм "Кто стучится в мою дверь?"

В общей сложности Скорсезе снял как режиссер более 40 фильмов, он также выступал в роли продюсера, сценариста и актера. Он стал обладателем более 100 различных кинопремий и призов, в их числе "Оскар", три премии "Золотой глобус", "Эмми". Считается признанным мастером таких жанров, как вестерн, мюзикл, гангстерский фильм.

Пять раз был женат, вырастил трех дочерей.

Мартин Скорсезе со своей третьей женой, актрисой Изабеллой Росселлини в 1979 году
Мартин Скорсезе со своей третьей женой, актрисой Изабеллой Росселлини в 1979 году
Мартин Скорсезе на съемках фильма "Последнее искушение Христа", 1988 год
Мартин Скорсезе на съемках фильма "Последнее искушение Христа", 1988 год
Мартин Скорсезе в 1998 году
Мартин Скорсезе в 1998 году
Мартин Скорсезе в 1999 году
Мартин Скорсезе в 1999 году
Мартин Скорсезе в 1999 году
Мартин Скорсезе в 1999 году
Мартин Скорсезе в 2000 году c актрисой Шерон Стоун на съемках фильма "Казино"
Мартин Скорсезе в 2000 году c актрисой Шерон Стоун на съемках фильма "Казино"
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