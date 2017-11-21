Знаменитому кинорежиссеру Мартину Скорсезе - 75. Фотогалерея

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17 ноября исполнилось 75 лет знаменитому американскому кинорежиссеру Мартину Скорсезе, создателю таких фильмов, как "Алиса здесь больше не живёт", "Таксист", "Бешеный бык", "Нью-Йорк, Нью-Йорк", "Последний вальс", "Последнее искушение Христа", "Мыс страха", "Казино", "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Отступники", "Остров проклятых", "Хранитель времени", "Волк с Уолл-стрит" и многих других.

Мартин Чарльз Скорсезе родился в Нью-Йорке 17 ноября 1942 года, в семье католиков, выходцев из Италии. В детстве он собирался стать священником, но увлекся кино и выбрал кинематографическую карьеру. В 1964-м Мартин окончил Нью-Йоркский колледж наук и искусства. После службы в армии снял несколько короткометражных фильмов. В 1967-м выпустил свой первый полнометражной фильм "Кто стучится в мою дверь?"

В общей сложности Скорсезе снял как режиссер более 40 фильмов, он также выступал в роли продюсера, сценариста и актера. Он стал обладателем более 100 различных кинопремий и призов, в их числе "Оскар", три премии "Золотой глобус", "Эмми". Считается признанным мастером таких жанров, как вестерн, мюзикл, гангстерский фильм.

Пять раз был женат, вырастил трех дочерей.