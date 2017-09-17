17 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:53
Умер актер сериала "Твин Пикс"
Умер самый старый в мире кот
На пляж выбросило тварь с зубами
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:45 Ашкеназские евреи начали чтение "слихот". Фоторепортаж
08:30 От телят до мустангов: фестиваль родео в Орегоне. Фоторепортаж
17:10 Море пива. В Мюнхене начался традиционный "Октоберфест"
07:54 Актер, секс-символ, боксер. Микки Рурку – 65. Фотогалерея
21:32 "Взрывы и кровь" в Гринфорде: шоу студии спецэффектов Artem
17:50 Турецкие дизайнеры DB Berdan "играют на своем поле". Фоторепортаж
08:50 Учения ЦАХАЛа "Ор а-Даган": в деревне террористов "Хизбаллы". Фоторепортаж
11:02 Международный Франкфуртский автосалон: не только автомобили. Фоторепортаж
09:18 "Блондинки" и "Плохие бабочки" на неделе моды в Нью-Йорке. Фоторепортаж
08:19 Стамбульская неделя моды: остров свободы в Турции. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Ашкеназские евреи начали чтение "слихот". Фоторепортаж

время публикации: 09:45 | последнее обновление: 09:45 блог версия для печати фото

Фото: Flash 90.

Вечером в субботу, 16 сентября, евреи из ашкеназских общин начали чтение ежедневных "слихот" – традиционных покаянных молитв, которые читаются ежегодно перед наступлением праздника Рош а-Шана и поста Йом Кипур. Выходцы из восточных стран читают "слихот" на протяжении всего еврейского месяца элул. Ашкеназские евреи приступают к чтению лишь на исходе последнего шаббата, предшествующего празднику Рош а-Шана. В чтениях, состоявшихся в ночь на 17 сентября возле Стены плача, приняли участие сотни людей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 7 октября 2016 г.
В Иерусалиме проходят массовые чтения покаянных молитв







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 17 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017