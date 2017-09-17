Ашкеназские евреи начали чтение "слихот". Фоторепортаж

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Вечером в субботу, 16 сентября, евреи из ашкеназских общин начали чтение ежедневных "слихот" – традиционных покаянных молитв, которые читаются ежегодно перед наступлением праздника Рош а-Шана и поста Йом Кипур. Выходцы из восточных стран читают "слихот" на протяжении всего еврейского месяца элул. Ашкеназские евреи приступают к чтению лишь на исходе последнего шаббата, предшествующего празднику Рош а-Шана. В чтениях, состоявшихся в ночь на 17 сентября возле Стены плача, приняли участие сотни людей.