Израильские лидеры отпраздновали Мимуну. Фоторепортаж

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Вечером 17 апреля политические лидеры Израиля отпраздновали Мимуну – традиционное застолье марокканских евреев, проводимое по завершению Песаха. Мимуна обозначает начало весны и возможность снова есть хамец.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с женой Сарой праздновал Мимуну в Хадере, в семье Леви. Президент Реувен Ривлин посетил шатер семьи Сабах в Ашкелоне, там же в качестве почетных гостей побывали спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министр культуры и спорта Мири Регев, министр строительства Йоав Галант и другие. Впрочем, Галант вместе с лидером своей партии, министром финансов Моше Кахлоном отпраздновал Мимуну и в семье Атиас, которая также проживает в Ашкелоне. В этом доме на празднике присутствовал и министр экономики Эли Коэн. Министр просвещения Нафтали Беннет отпраздновал с друзьями в Петах-Тикве.