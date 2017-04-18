18 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:01
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:41 Израильские лидеры отпраздновали Мимуну. Фоторепортаж
07:45 Супермодели Рози Хантингтон-Уайтли – 30. Фотогалерея
12:55 Пасха на крыше Храма: эфиопы празднуют в Иерусалиме. Фоторепортаж
10:12 Йозефу Ратцингеру, Папе Бенедикту XVI на покое - 90. Фотогалерея
08:20 Coachella 2017: звезды мира моды в океане музыки. Фоторепортаж
07:13 Благодатный огонь 2017: в Иерусалиме и Вифлееме. Фоторепортаж
15:02 Теракт в иерусалимском трамвае. Фоторепортаж
10:36 "Истребительнице вампиров" Саре Мишель Геллар – 40. Фотогалерея
14:08 Страстная неделя по-испански: мужское шествие в Саморе. Фоторепортаж
12:44 Благословление коэнов: молитва у Стены плача. Фоторепортаж
Фоторепортажи

Израильские лидеры отпраздновали Мимуну. Фоторепортаж

время публикации: 08:41 | последнее обновление: 08:41 блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Вечером 17 апреля политические лидеры Израиля отпраздновали Мимуну – традиционное застолье марокканских евреев, проводимое по завершению Песаха. Мимуна обозначает начало весны и возможность снова есть хамец.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с женой Сарой праздновал Мимуну в Хадере, в семье Леви. Президент Реувен Ривлин посетил шатер семьи Сабах в Ашкелоне, там же в качестве почетных гостей побывали спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, министр культуры и спорта Мири Регев, министр строительства Йоав Галант и другие. Впрочем, Галант вместе с лидером своей партии, министром финансов Моше Кахлоном отпраздновал Мимуну и в семье Атиас, которая также проживает в Ашкелоне. В этом доме на празднике присутствовал и министр экономики Эли Коэн. Министр просвещения Нафтали Беннет отпраздновал с друзьями в Петах-Тикве.

Биньямин и Сара Нетаниягу
Биньямин и Сара Нетаниягу
Реувен Ривлин
Реувен Ривлин
Юлий Эдельштейн
Юлий Эдельштейн
Моше Кахлон
Моше Кахлон
Нафтали Беннет
Нафтали Беннет
Мири Регев
Мири Регев
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 апреля 2017 г.
Песах закончился. Израильтяне празднуют Мимуну







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017