Супермодели Рози Хантингтон-Уайтли - 30. Фотогалерея

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18 апреля исполнилось 30 лет со дня рождения английской супермодели Рози Хантингтон-Уайтли, в свое время признанной самой сексуальной женщиной планеты журналами FHM и Maxim. Недавно Рози сообщила, что вскоре станет матерью. Ранее было объявлено о ее помолвке с актером Джейсоном Стэтхэмом, который старше своей невесты на 20 лет.

Прапрадед Рози, сэр Герберт Хантингтон-Уайтли, был известным политиком. Ее прабабушка Энид Стамп была дочерью еврейского портного Хаймана и красавицы Розы, перебравшихся в Англию из Царства Польского, входившего в состав Российской Империи, вскоре после отмены крепостничества – в 70-е годы XIX века.