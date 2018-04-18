День памяти павших в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и пресс-служба полиции

17-18 апреля В Израиле проходят церемонии, приуроченные ко Дню памяти солдат, павших в войнах, и жертв террора.

Состоялись церемонии в МИДе, в музее "Яд ле-Баним" и у Стены Плача в Иерусалиме. Проходили церемонии и почти во всех других городах Израиля. Вечером 17 апреля прозвучала первая траурная сирена.

После второй сирены 18 апреля начались церемонии памяти павших на горе Герцля в Иерусалиме и на военных кладбищах по всему Израилю, а также церемонии памяти жертв террора.

Мероприятия Дня памяти завершатся в 20:00 церемонией зажжения факелов Дня независимости.

Начиная с 1860 года, в операциях подполья и в войнах Эрец Исраэль и Израиля погибли 23.645 человек. За последний год число павших увеличилось на 101: погиб 71 военнослужащий и сотрудник сил безопасности, а также скончались 30 раненых при исполнении служебных обязанностей. В Израиле проживают сегодня 8.929 родителей, потерявших детей в войнах, а также 4.849 вдов павших военнослужащих и сотрудников сил безопасности.

Список гражданских лиц, ставших жертвами террора, отсчитывается от дня провозглашения независимости Израиля 14 мая 1948 года. За 70 лет в терактах погибли 3.134 израильтянина и 122 иностранных гражданина. Сто израильтян погибли в результате актов террора, совершенных за пределами государства. В Израиле проживают 926 родителей, лишившихся по меньшей мере одного ребенка в результате терактов, 822 вдовы или вдовца, а также 114 сирот, потерявших обоих родителей.