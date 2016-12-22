Амона накануне эвакуации: защитники и местные жители. Фоторепортаж

Фото: Адас Паруш и Мирьям Альстер. Flash90

Жители Амоны не знают, что их ждет завтра. 41 семья в любой момент может остаться без крыши над головой. По решению БАГАЦ поселок должен быть снесен до 25 декабря. После того, как был отвергнут компромисс, предложенный правительством Израиля, ожидалось, что принудительная эвакуация начнется еще на прошлой неделе. Но этого не произошло. 18 декабря стало известно, что предложен новый вариант компромисса.

Для "защиты Амоны" в поселок прибыли более 600 молодых людей, активистов поселенческого движения.

Глава правительства Биньямин Нетаниягу призвал жителей форпоста не прибегать к насилию и проявить ответственность.