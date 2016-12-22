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Фоторепортажи

Демонстрация в Тель-Авиве: "Прекратить геноцид в Сирии"

время публикации: 18 декабря 2016 г., 21:27 | последнее обновление: 19 декабря 2016 г., 08:06 блог версия для печати фото

Фото: Томер Ньюберг (Flash90) и Алла Гаврилова (NEWSru.co.il)

В воскресенье, 18 декабря, на улице а-Яркон в Тель-Авиве состоялась акция протеста против убийства мирных граждан Сирии. В этой акции приняли участие сотни израильтян.

Участники демонстрации выстроились в живую цепь между российским и американским посольствами. Они держали плакаты на иврите, английском и арабских языках, призывающие мировое сообщество остановить резню мирного населения в Сирии.

Несколько дней назад лидер партии ШАС Арье Дери попросил главу правительства Биньямина Нетаниягу настоять на срочном созыве Совета безопасности ООН в связи с ситуацией в Алеппо. Министр заявил, что народ, переживший Холокост при молчаливом согласии всего мира, не может допустить геноцида другого народа.

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