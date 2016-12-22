Знаменитому режиссеру Стивену Спилбергу – 70 лет. Фотогалерея

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18 декабря исполнилось 70 лет со дня рождения знаменитого голливудского режиссера и продюсера Стивена Спилберга, трехкратного лауреата премии "Оскар", постановщика таких картин, как "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн", тетралогии об археологе Индиане Джонсе и трилогии "Парк юрского периода".

Стивен Аллан Спилберг родился 18 декабря 1946 года в Цинциннати (штат Огайо, США) в семье инженера Арнольда Меера Спилберга и профессиональной пианистки Леи Адлер (урожденной Познер). Отец был одним из изобретателей ранних компьютеров GE-200. Родители происходили из семей еврейских эмигрантов из Украины. В семье говорили на украинском и идиш. В детстве начал снимать кино, в 12 лет впервые победил на юношеском любительском киноконкурсе. В 1971-м снял свой первый полнометражный фильм. Мировая известность к нему пришла в 1975-м, после премьеры триллера "Челюсти".

В своем творчестве Стивен неоднократно обращался к темам, связанным с судьбой еврейского народа. Фильм "Список Шиндлера" (1993), посвященный теме Катастрофы европейского еврейства, завоевал семь премий "Оскар" (две из которых получил сам Спилберг). Коммерческий успех этой картины позволил режиссеру основать "Фонд Шоа", который занимается сбором и сохранением письменных свидетельств, документов, интервью с жертвами геноцида, в том числе Холокоста.

В 2005 году Стивен Спилберг снял фильм "Мюнхен", рассказывающий о нападении террористов на Мюнхенской Олимпиаде в 1972 году и об ответной операции израильских спецслужб.

В общей сложности, почти за 60 лет кинокарьеры Спилберг снял более 40 картин и создал несколько популярных компьютерных игр. 20 его самых кассовых картин собрали в прокате 8,4 миллиардов долларов.

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