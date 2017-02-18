Пятничные протесты в ПА: против забора и в память о жертвах Гольдштейна. Фоторепортаж

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Пятница, 17 февраля, была отмечена несколькими акциями протеста на территории Палестинской автономии. В Бильине прошла демонстрация против разделительной стены, во время которой арабская молодежь метала камни в сторону израильских пограничников и военных. В окрестностях Кфар Каддума арабы протестовали против "экспроприации палестинских земель" израильскими властями.

Неспокойно было и в Хевроне, где возникли беспорядки при проверке арабов, направлявшихся в мечеть Ибрагима на траурную молитву, посвященную 23-летней годовщине расстрела мусульман, совершенного Барухом Гольдштейном.

Напомним, что 25 февраля 1994 года израильский врач американского происхождения Барух Гольдштейн открыл огонь из автомата по молившимся в мечети Ибрагима (в Пещере Патриархов) мусульманам. Он убил 29 и ранил более 150 человек, после чего был убит.