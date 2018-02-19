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Фоторепортажи

В израильской пустыне проходит симуляция экспедиции на Марс

время публикации: 18 февраля 2018 г., 19:28 | последнее обновление: 18 февраля 2018 г., 20:45 блог версия для печати фото

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

На прошлой неделе в пустыне, в районе Мицпе-Рамона, "высадились" шестеро израильских ученых, участвующих в симуляции экспедиции на Марс.

В Космическом агентстве Израиля объясняют, что район Мицпе-Рамона для эксперимента был выбран неслучайно. Это одно из немного мест на планете, которое по своим условиям и даже пейзажу, похоже на Марс.

Четверо мужчин и две женщины, которых в космическом агентстве называют "рамонавтами" поддерживают связь с центром управления через спутниковую связь. Выходить на поверхность планеты из модуля они смогут только в скафандрах, которые были разработаны дизайнером и модельером Алоном Ливне. Самому старшему "рамонавту" 42 года, самому младшему -32.

18 февраля они вернулись с "марсианской станции", с тем, чтобы в скором времени принять участие в более продолжительной миссии.

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