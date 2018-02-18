Израильские спортсмены на Зимней Олимпиаде в Корее. Фоторепортаж

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В южнокорейском Пхёнчхане продолжаются XXIII Зимние Олимпийские игры. Израильская сборная не приподнесла приятных сюрпризов – ни одной медали израильтяне не завоевали. Впрочем, в истории израильского спорта нет ни одной зимней олимпийской награды.

Наибольшие надежды возлагались на Владислава Быканова, в январе этого года завоевавшего "золото" чемпионата Европы по шорт-треку. Но его на Олимпиаде преследовали неудачи.

Впервые в истории двое израильских фигуристов – Алексей Быченко и Даниэль Самохин – смогли выйти в финал, но заняли только 11-е и 13-е места. Выступила на Олимпиаде (в командных соревнованиях) и израильская фигуристка Эйми Бьюкенен.

В парном фигурном катании Израиль представляли Пейдж Коннерс и Евгений Краснопольский, в танцах на льду – Адель Танкова и Рональд Зильберберг (им еще предстоит выступление).

Израиль также представляет Итамар Биран в горнолыжных дисциплинах слалом и слалом-гигант и Адам Эдельман в скелетоне.