Актеру Джону Траволте - 65. Фотогалерея

Фото: Getty Images

18 февраля исполнилось 65 лет Джону Траволте – знаменитому американскому актёру, танцору и певцу, лауреату премий "Золотой глобус" и "Эмми".

Он родился в Нью-Джерси, в семье футболиста-итальянца и певицы-ирландки. В детстве и юности увлекался танцами, особенно чечеткой.

С 18 лет снимается в кино. Слава пришла к нему в 1977-1978 годах, после выхода на экраны музыкального фильма "Лихорадка субботнего вечера" и мюзикла "Бриолин". Вторая волна популярности последовала в 90-х, после того, как Траволта сыграл одну из главных ролей в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино. Весьма успешными были комедия "Достать коротышку", триллер "Без лица", трагикомедия "Основные цвета" – с его участием.

В общей сложности, Траволта снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. В последние годы наиболее значимыми для карьеры были его роли в мюзикле "Лак для волос" (2007) и телесериале "Американская история преступлений: Народ против О. Джея Симпсона" (2016).

Джон Траволта более четверти века женат вторым браком на актрисе Келли Престон. У них родились трое детей (старший сын умер десять лет назад). Ходили слухи о его бисексуальности, звучали обвинения в попытках сексуального насилия, которые он отвергал. Более 40 лет Джон практикует саентологию. Известна также его увлеченность авиацией, он является опытным пилотом.