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Актеру Джиму Керри – 55 лет. Фотогалерея

время публикации: 13:09 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото

Фото: Getty Images

17 января исполнилось 55 лет одному из самых известных американских актеров-комиков Джиму Керри.

Джеймс Юджин Керри родился в Ньюмаркете (Канада) в семье певицы и бухгалтера. Еще в детстве любимым увлечением Джима были пародии, в юности он участвовал во многих комедийных шоу и в начале 80-х перебрался в Лос-Анджелес.

Кинокарьера Керри началась с дебюта в фильме "Резиновое лицо" в 1983 году. С тех пор актер снялся более чем в полусотне картин, и наибольшую известность получил благодаря фильмам "Маска", "Бэтмен навсегда", "Эйс Вентура: Розыск домашних животных", "Шоу Трумана" , "Вечное сияние чистого разума".

Талант Керри высоко оценен критиками: он обладатель двух и номинант на шесть "Золотых глобусов", номинант на премию BAFTA, обладатель нескольких премий канала "MTV" и ряда других наград.

1996-й
1996-й
2000-й
2000-й
2003-й
2003-й
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