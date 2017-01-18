Разрушение незаконной бедуинской деревни в Негеве. Фоторепортаж

Фото Адас Паруш (Flash90). Фото и видео пресс-службы полиции

В среду, 18 января, группа арабских депутатов и бедиунов, среди которых были активисты "Исламского движения", организовали акцию протеста, пытаясь воспрепятствовать сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве.

Произошли столкновения, в результате которых пострадали десятки людей, в их числе депутаты Кнессета.

Один из участников акции протеста совершил автомобильный теракт, сбив насмерть сотрудника полиции, и был застрелен.

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