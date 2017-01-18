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Фоторепортажи

Разрушение незаконной бедуинской деревни в Негеве. Фоторепортаж

время публикации: 12:57 | последнее обновление: 12:57 блог версия для печати фото

Фото Адас Паруш (Flash90). Фото и видео пресс-службы полиции

В среду, 18 января, группа арабских депутатов и бедиунов, среди которых были активисты "Исламского движения", организовали акцию протеста, пытаясь воспрепятствовать сносу незаконных построек в непризнанной бедуинской деревне Умм аль-Хиран в Негеве.

Произошли столкновения, в результате которых пострадали десятки людей, в их числе депутаты Кнессета.

Один из участников акции протеста совершил автомобильный теракт, сбив насмерть сотрудника полиции, и был застрелен.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 января 2017 г.
Беспорядки при сносе незаконных построек в Негеве: погиб полицейский, убит террорист, ранены депутаты







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Среда, 18 января 2017 г.
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