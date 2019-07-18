Последствия пожаров в день летнего хамсина в Израиле. Фоторепортаж

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Многочисленные полевые и лесные пожары, возникшие 17 июля на фоне исключительно жаркой и сухой погоды, причинили значительный ущерб.

В квартале Рамат-Пинкас в Ор-Йегуде полностью или частично сгорели пять жилых домов. В поселке Арара пострадали жилые и хозяйственные постройки, погибли 250 овец. Более десяти автомобилей сгорели на парковке возле Технологического парка в Иерусалиме. Выгорели около 100 гектаров леса.

От пожаров пострадали семь человек. Погибших нет.

Метеорологи признают, что были неточны в прогнозах. 17 июля был не просто очень жарким днем, а днем, когда в Израиле во многих районах установилась рекордно жаркая погода. Если в Тель-Авиве и Хайфе температура поднялась до 40-42 градусов, то около южного побережья была зафиксирована температура воздуха почти 50 градусов тепла по Цельсию (самая высокая за всю историю измерений с 1988 года). Синоптики не предсказывали и осадков в Эйлате: слабый дождь в такой жаркий день был сюрпризом для жителей этого курортного города.