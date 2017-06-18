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Акция в защиту женщин, страдающих от насилия в семье. Фоторепортаж из Тель-Авива

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 08:50 блог версия для печати фото

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

В субботу, 17 июня, в нескольких городах Израиля прошли акции в защиту женщин, страдающих от насилия в семье. Самой массовой была акция около театра "Габима" в Тель-Авиве, в которой приняли участие сотни людей, в их числе депутаты Кнессета Тамар Зандберг (МЕРЕЦ), Михаль Розин (МЕРЕЦ), Амир Перец ("Авода", "Сионистский лагерь") и Дов Ханин (ХАДАШ, "Объединенный список").

Организаторы акции подчеркивали недостаточную работу правительства и правоохранительных органов по предотвращению насилия в семьях. Ежегодно в Израиле жертвами насилия в семье становятся около 20 женщин.

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