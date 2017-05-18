Звезды на открытии 70-го Каннского кинофестиваля. Фоторепортаж

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В среду, 17 мая, на Лазурном берегу стартовал юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль. В первый день фестиваля был показан внеконкурсный фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена.

В Каннах в этот день можно было увидеть множество знаменитостей. По красной дорожке прошли Педро Альмадовар, Моника Беллуччи, Уилл Смит, Адриен Броди, Ева Герцигова, Джессика Честейн, Марион Котийяр, Ума Турман, Эль Фэннинг, Сьюзан Сарандон, Эмили Ратажковски, Джулиан Мур и многие другие. Восходящую звезду мира моды Беллу Хадид сопровождал ее отец, бизнесмен из Рамаллы Мухаммад Хадид.

Израильские СМИ особое внимание обратили на наряд министра культуры и спорта Израиля Мири Регев, пришедшей на открытие фестиваля в платье с изображением панорамы Старого города Иерусалима. В соцсетях опубликовано множество насмешливых комментариев по этому поводу.